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На Львівщині жінку заарештували за зберігання зброї та наркотиків

На Львівщині жінку заарештували за зберігання зброї та наркотиків

Київ • УНН

 • 7668 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. На Львівщині суд заарештував жінку За незаконне зберігання зброї, бойових припасів та наркотичних речовин. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ НП в Львівській області.

Працівники Стрийського відділу поліції викрили місцеву мешканку, котра у власній квартирі у центрі міста зберігала зброю, боєприпаси та наркотики.

Під час санкціонованого обшуку в квартирі 48-річної місцевої мешканки правоохоронці виявили ручну гранату “РГД-5”, пістолет, набої та двадцять таблеток “Субітекс”.

За словами самої підозрюваної, гранату РГД-5, яка зберігалась у розібраному стані — з від’єднаним запалом, вона знайшла на вулиці.

Наразі 48-річнійжінці, котра у минулому була засуджена за збут наркотичних засобів, повідомлено про підозру за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.1 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Суд обрав для підозрюваної міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За незаконне зберігання зброї, бойових припасів та наркотичних речовин 48-річній жінці загрожує до семи років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

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