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Во Львовской области женщину арестовали за хранение оружия и наркотиков

Во Львовской области женщину арестовали за хранение оружия и наркотиков

Киев • УНН

 • 7668 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Во Львовской области суд арестовал женщину За незаконное хранение оружия, боеприпасов и наркотических веществ. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП во Львовской области.

Работники Стрыйского отдела полиции разоблачили местную жительницу, которая в собственной квартире в центре города хранила оружие, боеприпасы и наркотики.

Во время санкционированного обыска в квартире 48-летней местной жительницы правоохранители обнаружили ручную гранату "РГД-5", пистолет, патроны и двадцать таблеток "Субитекс".

По словам самой подозреваемой, гранату РГД-5, которая сохранялась в разобранном состоянии - с отсоединенным запалом, она нашла на улице.

Сейчас 48-летней женщине, которая в прошлом была осуждена за сбыт наркотических средств, сообщается о подозрении по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей. За незаконное хранение оружия, боеприпасов и наркотических веществ 48-летней женщине грозит до семи лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

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