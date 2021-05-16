На Львівщині загорівся рейсовий автобус із 20 пасажирами в салоні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. На Львівщині загорівся рейсовий автобус, у салоні якого перебували 20 пасажирів та два водії. Ніхто з людей не постраждав, повідомляє УНН із посиланням на ГУ ДСНС України у Львівській області.
Деталі
Так, 16 травня о 05:10 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу поблизу с. Розвадів, Стрийського району в рейсовому автобусі Mersedes IRIZAR.
В автобусі перебувало 20 пасажирів та 2 водії.
Як наголосили рятувальники, пожежу локалізовано о 05:25 та повністю ліквідовано о 05:36.
Вогнем знищено моторний відсік, 27 крісел, обшивки салону на площі 18 кв. м. та пошкоджено обшивки салону на площі 18 кв. м. , 24 крісла. Врятовано автобус.
Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.
Доповнення
На трасі Одеса-Київ вщент згорів пасажирський автобус.