На Львівщині загорівся рейсовий автобус із 20 пасажирами в салоні

Деталі

Так, 16 травня о 05:10 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу поблизу с. Розвадів, Стрийського району в рейсовому автобусі Mersedes IRIZAR.

В автобусі перебувало 20 пасажирів та 2 водії.

Як наголосили рятувальники, пожежу локалізовано о 05:25 та повністю ліквідовано о 05:36.

Вогнем знищено моторний відсік, 27 крісел, обшивки салону на площі 18 кв. м. та пошкоджено обшивки салону на площі 18 кв. м. , 24 крісла. Врятовано автобус.



Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.

Доповнення

На трасі Одеса-Київ вщент згорів пасажирський автобус.