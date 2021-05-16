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Во Львовской области загорелся рейсовый автобус с 20 пассажирами в салоне

Киев • УНН

 • 19401 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Во Львовской области загорелся рейсовый автобус, в салоне которого находились 20 пассажиров и два водителя. Никто из людей не пострадал, сообщает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

Во Львовской области загорелся рейсовый автобус с 20 пассажирами в салоне

Детали

Так, 16 мая в 05:10 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре вблизи с. Розвадов, Стрыйского района в рейсовом автобусе Mersedes IRIZAR.

В автобусе находилось 20 пассажиров и 2 водителя.

Как отметили спасатели, пожар локализован в 05:25 и полностью ликвидирован в 5:36.

Огнем уничтожено моторный отсек, 27 кресел, обшивки салона на площади 18 кв. м. и повреждены обшивки салона на площади 18 кв. м., 24 кресла. Спасен автобус.

В результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливаются.

Дополнение

На трассе Одесса-Киев полностью сгорел пассажирский автобус.

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