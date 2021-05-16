Во Львовской области загорелся рейсовый автобус с 20 пассажирами в салоне
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Во Львовской области загорелся рейсовый автобус, в салоне которого находились 20 пассажиров и два водителя. Никто из людей не пострадал, сообщает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.
Детали
Так, 16 мая в 05:10 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре вблизи с. Розвадов, Стрыйского района в рейсовом автобусе Mersedes IRIZAR.
В автобусе находилось 20 пассажиров и 2 водителя.
Как отметили спасатели, пожар локализован в 05:25 и полностью ликвидирован в 5:36.
Огнем уничтожено моторный отсек, 27 кресел, обшивки салона на площади 18 кв. м. и повреждены обшивки салона на площади 18 кв. м., 24 кресла. Спасен автобус.
В результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливаются.
Дополнение
На трассе Одесса-Киев полностью сгорел пассажирский автобус.