На Львівщині зафіксували восьму смерть від коронавірусу
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 16 квітня. УНН. На Львівщині помер восьмий пацієнт, у якого було зафіксовано коронавірусну інфекцію. Про це повідомив в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації Андрій Васько, передає кореспондент УНН.
"Чоловік, 1953 року народження, помер 16 квітня. Позитивний тест, який підтвердив у пацієнта коронавірус, отримали 11 квітня. Чоловік був госпіталізований у Новояворівську районну лікарню імені Юрія Липи 8 квітня. Опісля хворого перевели до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні. У пацієнта були супутні захворювання, зокрема цукровий діабет", - повідомив Андрій Васько.
Нагадаємо, у Збройних силах зафіксовано другий летальний випадок від коронавірусу.