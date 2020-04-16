Во Львовской области зафиксировали восьмую смерть от коронавируса
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 16 апреля. УНН. Во Львовской области умер восьмой пациент, у которого была зафиксирована коронавирусная инфекциея. Об этом сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Андрей Васько, передает корреспондент УНН.
"Мужчина, 1953 года рождения, умер 16 апреля. Положительный тест, который подтвердил у пациента коронавирус, получили 11 апреля. Мужчина был госпитализирован в Новояворовскую районную больницу имени Юрия Липы 8 апреля. После больного перевели во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу. У пациента были сопутствующие заболевания, в частности сахарный диабет", - сообщил Андрей Васько.
Напомним, в Вооруженных силах зафиксирован второй летальный случай от коронавируса.