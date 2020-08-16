На Львівщині за добу підтвердили 127 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. За минулу добу на Львівщині підтвердили 127 нових випадків коронавірусної хвороби, серед них 83 львів’ян. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.
“Станом на ранок 16 серпня у Львові та на Львівщині підтверджено 11951 випадок інфікування коронавірусом, з них 328 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 615 ПЛР-тестів. Відтак, 127 — позитивні. Серед них львів’ян — 83”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 11 951 особи, 328 людей померло, а 3 240 пацієнтів одужало.
“За вчорашню добу лабораторні центри провели 615 ПЛР-тестів, з них 127 позитивні. Серед них львів’ян — 83. Залишок проб у холодильнику — 744”, — додали у повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу найбільшу кількість випадків коронавірусної хвороби зареєстровано у Харківській області — 228 та Чернівецькій — 182 випадки.