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На Львівщині за добу підтвердили 127 нових випадків COVID-19

На Львівщині за добу підтвердили 127 нових випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. За минулу добу на Львівщині підтвердили 127 нових випадків коронавірусної хвороби, серед них 83 львів’ян. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.

“Станом на ранок 16 серпня у Львові та на Львівщині підтверджено 11951 випадок інфікування коронавірусом, з них 328 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 615 ПЛР-тестів. Відтак, 127 — позитивні. Серед них львів’ян — 83”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 11 951 особи, 328 людей померло, а 3 240 пацієнтів одужало.

“За вчорашню добу лабораторні центри провели 615 ПЛР-тестів, з них 127 позитивні. Серед них львів’ян — 83. Залишок проб у холодильнику — 744”, — додали у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу найбільшу кількість випадків коронавірусної хвороби зареєстровано у Харківській області — 228 та Чернівецькій — 182 випадки.

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