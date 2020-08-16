Во Львовской области за сутки подтвердили 127 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. За минувшие сутки во Львовской области подтвердили 127 новых случаев коронавирусной болезни, среди них 83 львовян. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба Львовского городского совета.
"По состоянию на утро 16 августа во Львове и Львовской области подтверждено 11 951 случай инфицирования коронавируса, из них 328 - летальные. За вчерашние сутки лабораторные центры провели 615 ПЦР-тестов. Из них, 127 - положительные. Среди них львовян - 83", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в целом коронавирусной инфекция обнаружена у 11 951 лица, 328 человек умерли, а 3240 пациентов выздоровели.
"За вчерашние сутки лабораторные центры провели 615 ПЦР-тестов, из них 127 положительные. Среди них львовян - 83. Остаток проб в холодильнике - 744", - добавили в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки наибольшее количество случаев коронавирусной болезни зарегистрировано в Харьковской области - 228 и Черновицкой - 182 случая.