На Львівщині виявили 54 нові випадки коронавірусу, загалом - 753
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. На Львівщині за добу підтверджено методом ПЛР наявність коронавірусу у 54 осіб. З підозрою на коронавірус госпіталізували 13 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Львівську ОДА.
Скеровано на самоізоляцію 158 осіб. Перебувають в стаціонарах 260 хворих, 22 людини перебувають на лікуванні у відділенні реанімації, 6 на ШВЛ.
За увесь час COVID-19 підтверджено у 753 осіб. Заперечено у 2650 людей. Померло 20 осіб. Одужали від коронавірусної інфекції 152 людини.
Нагадаємо, у зв’язку із збільшенням захворюваності на коронавірус, Львівська обласна комісія ТБ і НС зобов’язала продовжити карантин в області без пом’якшувальних заходів до 15 травня.