На Львівщині виявили 54 нові випадки коронавірусу, загалом - 753

Скеровано на самоізоляцію 158 осіб. Перебувають в стаціонарах 260 хворих, 22 людини перебувають на лікуванні у відділенні реанімації, 6 на ШВЛ.

За увесь час COVID-19 підтверджено у 753 осіб. Заперечено у 2650 людей. Померло 20 осіб. Одужали від коронавірусної інфекції 152 людини.

Нагадаємо, у зв’язку із збільшенням захворюваності на коронавірус, Львівська обласна комісія ТБ і НС зобов’язала продовжити карантин в області без пом’якшувальних заходів до 15 травня.