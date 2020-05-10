Во Львовской области обнаружили 54 новых случая коронавируса, в общем - 753
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Во Львовской области за сутки подтверждено методом ПЦР наличие коронавируса у 54 человек. С подозрением на коронавирус госпитализировали 13 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Львовскую ОГА.
Направлено на самоизоляцию 158 человек. Находятся в стационарах 260 больных, 22 человека на лечении в отделении реанимации, 6 - на ИВЛ.
За все время COVID-19 подтвержден у 753 человек. Отрицательный результат у 2650 человек. Умерло 20 людей. Выздоровели от коронавирусной инфекции 152 человека.
Напомним, в связи с увеличением заболеваемости коронавирус, Львовская областная комиссия ТБ и ЧС обязала продлить карантин в области без смягчающих мер до 15 мая.