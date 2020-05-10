На Львівщині продовжили карантин через збільшення захворюваності на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. У зв’язку із збільшенням захворюваності на коронавірус, Львівська обласна комісія ТБ і НС зобов’язує продовжити карантин в області без пом’якшувальних заходів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Львівську ОДА.
Сьогодні, 10 травня, у зв’язку із зростанням кількості захворювань на коронавірус в області, відбулось засідання обласної комісії ТЕБ і НС.
За підсумками засідання прийнято рішення зобов‘язати продовження карантину без пом’якшувальних заходів до 15 травня.
"Враховуючи збільшення кількості хворих, а також летальні випадки від коронавірусу в області, комісія зобов’язує продовжити карантин до 15 травня. Відтак, ті послаблення, які були заплановані з 11 травня, будуть вводитися з 15", - зазначив заступник голови Львівської ОДА Тарас Грень.
Зазначимо, що за попередню добу з підозрою на коронавірус госпіталізували 13 осіб.
Підтверджено методом ПЛР наявність коронавірусу за добу у 54 мешканців Львівщини. Скеровано на самоізоляцію 158 осіб. Знаходяться в стаціонарах 260 хворих, 22 людини перебувають на лікуванні у відділенні реанімації, 6 на ШВЛ. За увесь час COVID підтверджено у 753 осіб. Заперечено у 2650 людей. Померло 20 осіб. Одужали від коронавірусної інфекції 152 людини.
Нагадаємо, уряд прийняв рішення про послаблення карантину з 11 травня.