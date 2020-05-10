На Львівщині продовжили карантин через збільшення захворюваності на коронавірус

Сьогодні, 10 травня, у зв’язку із зростанням кількості захворювань на коронавірус в області, відбулось засідання обласної комісії ТЕБ і НС.

За підсумками засідання прийнято рішення зобов‘язати продовження карантину без пом’якшувальних заходів до 15 травня.

"Враховуючи збільшення кількості хворих, а також летальні випадки від коронавірусу в області, комісія зобов’язує продовжити карантин до 15 травня. Відтак, ті послаблення, які були заплановані з 11 травня, будуть вводитися з 15", - зазначив заступник голови Львівської ОДА Тарас Грень.

Зазначимо, що за попередню добу з підозрою на коронавірус госпіталізували 13 осіб.

Підтверджено методом ПЛР наявність коронавірусу за добу у 54 мешканців Львівщини. Скеровано на самоізоляцію 158 осіб. Знаходяться в стаціонарах 260 хворих, 22 людини перебувають на лікуванні у відділенні реанімації, 6 на ШВЛ. За увесь час COVID підтверджено у 753 осіб. Заперечено у 2650 людей. Померло 20 осіб. Одужали від коронавірусної інфекції 152 людини.

Нагадаємо, уряд прийняв рішення про послаблення карантину з 11 травня.