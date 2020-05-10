Во Львовской области продлили карантин из-за увеличения заболеваемости коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В связи с увеличением заболеваемости коронавирус, Львовская областная комиссия ТБ и ЧС обязывает продлить карантин в области без смягчающих мер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Львовскую ОГА.
Сегодня, 10 мая, в связи с ростом числа заболеваний коронавирус в области, состоялось заседание областной комиссии ТЭБ и ЧС.
По итогам заседания принято решение обязать продлении карантина без смягчающих мер до 15 мая.
"Учитывая увеличение количества больных, а также летальные случаи от коронавируса в области, комиссия обязывает продлить карантин до 15 мая. Следовательно, те послабления, которые были запланированы с 11 мая, будут вводиться с 15", - отметил заместитель председателя Львовской ОГА Тарас Грень.
Отметим, что за предыдущие сутки с подозрением на коронавирус госпитализировали 13 человек.
Подтверждено методом ПЦР наличие коронавируса за сутки у 54 жителей Львовской области. Направлено на самоизоляцию 158 человек. Находятся в стационарах 260 больных, 22 человека находятся на лечении в отделении реанимации, 6 на ИВЛ. За все время COVID подтверждено в 753 человек. Отрицательно у 2650 человек. Умерло 20 человек. Выздоровели от коронавирусной инфекции 152 человека.
Напомним, правительство приняло решение об ослаблении карантина с 11 мая.