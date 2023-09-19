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На Львівщині у лісі знайшли уламки ворожого "шахеда"

На Львівщині у лісі знайшли уламки ворожого "шахеда"

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. У Львівській області в лісі виявили уламки ворожого дрона, запущено росією сьогодні вранці. На місці працюють вибухотехніки. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козацький, пише УНН.

Цитата

“У Червоноградському районі житель одного зі сіл виявив у лісі уламки шахеда «герань-2». На місці працюють вибухотехніки”, - написав Козицький у Facebook.

Він також закликав місцевих жителів не підходити близько та не торкатися у випадку знаходження подібної знахідки.

Доповнення

Мер Львова Андрій Садовий повідомив про загиблого внаслідок атаки армії рф сьогодні вранці. Ще 2 людини постраждали, з яких одну людину госпіталізували

Під час ворожої атаки на Львівщину ворог цілив в склади з гуманітарною допомогою та продуктами. О 9:46 пожежу складських будівель було локалізовано.

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