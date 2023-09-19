На Львівщині у лісі знайшли уламки ворожого "шахеда"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. У Львівській області в лісі виявили уламки ворожого дрона, запущено росією сьогодні вранці. На місці працюють вибухотехніки. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козацький, пише УНН.
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“У Червоноградському районі житель одного зі сіл виявив у лісі уламки шахеда «герань-2». На місці працюють вибухотехніки”, - написав Козицький у Facebook.
Він також закликав місцевих жителів не підходити близько та не торкатися у випадку знаходження подібної знахідки.
Доповнення
Мер Львова Андрій Садовий повідомив про загиблого внаслідок атаки армії рф сьогодні вранці. Ще 2 людини постраждали, з яких одну людину госпіталізували
Під час ворожої атаки на Львівщину ворог цілив в склади з гуманітарною допомогою та продуктами. О 9:46 пожежу складських будівель було локалізовано.