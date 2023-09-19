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Ворожа атака на Львів: під завалами знайшли тіло загиблого

Київ • УНН

 • 309824 перегляди

КИЇВ. 19 вересня. УНН. Мер Львова Андрій Садовий повідомив про загиблого внаслідок атаки армії рф сьогодні вранці, повідомляє УНН.

Цитата

"Під завалами знайшли тіло загиблого чоловіка, який працював на складі", - повідомив Садовий у Telegram.

Доповнення 

Голова Львівської ОВА Максим Козицький  раніше повідомляв про одного постраждалого, який на момент атаки перебував на складі. Його госпіталізували.

Під час ворожої атаки на Львівщину сьогодні окупанти тричі влучили у промислові склади, пожежу досі гасять. 

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