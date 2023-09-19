Ворожа атака на Львів: під завалами знайшли тіло загиблого
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Мер Львова Андрій Садовий повідомив про загиблого внаслідок атаки армії рф сьогодні вранці, повідомляє УНН.
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"Під завалами знайшли тіло загиблого чоловіка, який працював на складі", - повідомив Садовий у Telegram.
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Голова Львівської ОВА Максим Козицький раніше повідомляв про одного постраждалого, який на момент атаки перебував на складі. Його госпіталізували.
Під час ворожої атаки на Львівщину сьогодні окупанти тричі влучили у промислові склади, пожежу досі гасять.