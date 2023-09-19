Вражеская атака на Львов: под завалами нашли тело погибшего

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"Под завалами нашли тело погибшего мужчины, который работал на складе", - сообщил Садовый в Telegram.

Дополнение

Глава Львовской ОГА Максим Козицкий ранее сообщал об одном пострадавшем, который на момент атаки находился на складе. Его госпитализировали.

Во время вражеской атаки на Львовщину сегодня оккупанты трижды попали в промышленные склады, пожар до сих пор тушат.