Вражеская атака на Львов: под завалами нашли тело погибшего
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил о погибшем в результате атаки армии рф сегодня утром, сообщает УНН.
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"Под завалами нашли тело погибшего мужчины, который работал на складе", - сообщил Садовый в Telegram.
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Глава Львовской ОГА Максим Козицкий ранее сообщал об одном пострадавшем, который на момент атаки находился на складе. Его госпитализировали.
Во время вражеской атаки на Львовщину сегодня оккупанты трижды попали в промышленные склады, пожар до сих пор тушат.