На Львовщине в лесу нашли обломки вражеского "шахеда"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Во Львовской области в лесу обнаружили обломки вражеского дрона, запущенного россией сегодня утром. На месте работают взрывотехники. Об этом сообщил председатель Львовской ОГА Максим Казацкий, пишет УНН.
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“В Червоноградском районе житель одного из сел обнаружил в лесу обломки шахеда «герань-2». На месте работают взрывотехники”, - написал Козицкий в Facebook.
Он также призвал местных жителей не подходить близко и не прикасаться в случае нахождения подобной находки.
Дополнение
Мэр Львова Андрей Садовый сообщил о погибшем в результате атаки армии рф сегодня утром. Еще 2 человека пострадали, из которых одного человека госпитализировали
Во время вражеской атаки на Львовскую область враг целился в склады с гуманитарной помощью и продуктами. В 9:46 пожар складских зданий был локализован.