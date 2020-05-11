На Львівщині ще одна смерть від коронавірусу

"На Львівщині помер двадцять перший пацієнт, у якого було діагностовано коронавірусну інфекцію. Чоловік, 1935 року народження, помер учора, 10 травня, в реанімації госпіталю ветеранів та репресованих імені Юрія Липи. Це мешканець села Давидів, Пустомитівського району", - йдеться у повідомленні.

Позитивний результат, який підтвердив у нього коронавірусну інфекцію, отримали минулого тижня.

Пацієнт перебував на лікуванні вдома, після погіршення стану його госпіталізували із пневмонією в реанімацію Львівського обласного госпіталю ветеранів війни імені Юрія Липи.

Супутні захворювання — дихальна недостатність, серцева недостатність, кардіосклероз, двобічна пневмонія, ішемічна хвороба серця.

Нагадаємо, на 9 годину 11 травня в Україні зафіксовано 15 648 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з яких у Львівській області — 798 випадків.