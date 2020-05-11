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Во Львовской области еще одна смерть от коронавируса

Киев • УНН

 • 15108 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Во Львовской области зафиксирована 21-я смерть от коронавируса с начала эпидемии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Львовского горсовета.

Во Львовской области еще одна смерть от коронавируса

"Во Львовской области умер двадцать первый пациент, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция. Мужчина, 1935 года рождения, умер вчера, 10 мая, в реанимации госпиталя ветеранов и репрессированных имени Юрия Липы. Это житель села Давидов Пустомытовского района", - говорится в сообщении.

Положительный результат, который подтвердил у него коронавирусную инфекцию, получили на прошлой неделе.

Пациент находился на лечении дома, после ухудшения состояния его госпитализировали с пневмонией в реанимацию Львовского областного госпиталя ветеранов войны имени Юрия Липы.

Сопутствующие заболевания - дыхательная недостаточность, сердечная недостаточность, кардиосклероз, двусторонняя пневмония, ишемическая болезнь сердца.

Напомним, на 9:00 11 мая в Украине зафиксировано 15 648 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из которых во Львовской области - 798 случаев.

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