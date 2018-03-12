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На Львівщині нетверезий батько побив свого сина: дитину госпіталізували

Київ • УНН

 • 10372 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Семирічного хлопчика, якого побив нетверезий батько, госпіталізували на Львівщині. Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції області, передає УНН.

"У Самбірський відділ поліції 11 березня надійшло повідомлення працівників місцевої лікарні про семирічного хлопчика, мешканця одного з сіл району, госпіталізованого з діагнозом "перелом стінки носа та правого передпліччя", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що ввечері 9 березня хлопчика, учня другого класу, побив його 39-річний батько, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до двох років виправних робіт, або до трьох років обмеження волі, або до трьох років позбавлення волі.

Правоохоронці встановлюють обставини інциденту, проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, у Херсонській області невідомі в камуфляжній формі побили 20-річного чоловіка.

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