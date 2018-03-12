Во Львовской области пьяный отец избил своего сына: ребенок госпитализирован
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Семилетнего мальчика, которого избил нетрезвый отец, госпитализировли во Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области, передает УНН.
"В Самборский отдел полиции 11 марта поступило сообщение работников местной больницы о семилетнем мальчике, жителе одного из сел района, госпитализированном с диагнозом "перелом стенки носа и правого предплечья", - говорится в сообщении.
Установлено, что вечером 9 марта мальчика, ученика второго класса, избил его 39-летний отец, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до двух лет исправительных работ или до трех лет ограничения свободы или до трех лет лишения свободы.
Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента, проводится досудебное расследование.
Напомним, в Херсонской области неизвестные в камуфляжной форме избили 20-летнего мужчины.