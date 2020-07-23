На Львівщині мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою: четверо людей поранені

Повідомляється, що ДТП сталася сьогодні, 23 липня, близько 11:35 на автодорозі “Київ-Чоп”, у Стрийському районі Львівщини.

“Як попередньо встановили слідчі територіального підрозділу поліції, між селами Угерсько та П’ятничани, зіткнулися вантажівка Mercedes, під керуванням 43-річного жителя Тернополя, та мікроавтобус Volkswagen, за кермом якого перебував 39-річний мешканець Стрийського району. Внаслідок ДТП водії транспортних засобів, та двоє пасажирів мікроавтобуса, у віці 30 та 25 років, з травмами доставлені до лікарні. Діагнози потерпілих уточнюються”, - йдеться у повідомленні.

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Вказано, що поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, п’яний водій спровокував потрійне ДТП у Києві.