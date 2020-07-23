Во Львовской области микроавтобус столкнулся с грузовиком: четыре человека ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Во Львовской области микроавтобус Volkswagen столкнулся с грузовиком Mercedes. В результате ДТП пострадали водители и два пассажира микроавтобуса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.
Сообщается, что ДТП произошло сегодня, 23 июля, около 11:35 на автодороге "Киев-Чоп", в Стрыйском районе Львовской области.
"Как предварительно установили следователи территориального подразделения полиции, между селами Угерсько и Пятничаны, столкнулись грузовик Mercedes, под управлением 43-летнего жителя Тернополя, и микроавтобус Volkswagen, за рулем которого находился 39-летний житель Стрыйского района. В результате ДТП водители транспортных средств, и двое пассажиров микроавтобуса, в возрасте 30 и 25 лет, с травмами доставлены в больницу. Диагнозы пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.
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Указано, что полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, пьяный водитель спровоцировал тройное ДТП в Киеве.