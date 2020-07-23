Во Львовской области микроавтобус столкнулся с грузовиком: четыре человека ранены

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 48986 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103055 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107996 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 135633 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111347 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132535 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102295 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102619 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104487 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102080 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Во Львовской области микроавтобус столкнулся с грузовиком: четыре человека ранены

Во Львовской области микроавтобус столкнулся с грузовиком: четыре человека ранены

Киев  •  УНН

 • 12625 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Во Львовской области микроавтобус Volkswagen столкнулся с грузовиком Mercedes. В результате ДТП пострадали водители и два пассажира микроавтобуса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.

Сообщается, что ДТП произошло сегодня, 23 июля, около 11:35 на автодороге "Киев-Чоп", в Стрыйском районе Львовской области.

"Как предварительно установили следователи территориального подразделения полиции, между селами Угерсько и Пятничаны, столкнулись грузовик Mercedes, под управлением 43-летнего жителя Тернополя, и микроавтобус Volkswagen, за рулем которого находился 39-летний житель Стрыйского района. В результате ДТП водители транспортных средств, и двое пассажиров микроавтобуса, в возрасте 30 и 25 лет, с травмами доставлены в больницу. Диагнозы пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.

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Указано, что полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, пьяный водитель спровоцировал тройное ДТП в Киеве.

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