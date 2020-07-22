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19 березня, 18:42 • 104483 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 150903 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 125188 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 139318 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 142568 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

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18 березня, 19:01 • 124405 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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На Львівщині чоловік потрапив до лікарні через укус змії

На Львівщині чоловік потрапив до лікарні через укус змії

Київ • УНН

 • 12322 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. На Львівщині зафіксований черговий укус змії - до лікарні потрапив чоловік, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

Як пише видання, інцидент стався 21 липня.

"... о 13:07 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в Сколівську центральну районну лікарню в стані середнього ступеня важкості поступив чоловік, 1968 року народження, житель с. Корчин Сколівського району", - йдеться у повідомленні.

Постраждалий поступив до медичного закладу із діагнозом "укус змії верхньої правої кінцівки".

Нагадаємо, на Львівщині, у Сколівському районі, 39-річний львів'янин через укус змії потрапив до лікарні.

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