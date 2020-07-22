На Львівщині чоловік потрапив до лікарні через укус змії

Як пише видання, інцидент стався 21 липня.

"... о 13:07 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в Сколівську центральну районну лікарню в стані середнього ступеня важкості поступив чоловік, 1968 року народження, житель с. Корчин Сколівського району", - йдеться у повідомленні.

Постраждалий поступив до медичного закладу із діагнозом "укус змії верхньої правої кінцівки".

Нагадаємо, на Львівщині, у Сколівському районі, 39-річний львів'янин через укус змії потрапив до лікарні.