Мешканця Львова на відпочинку вкусила змія: чоловіка госпіталізували

Як пише видання, інцидент мав місце 20 липня.

"... о 18:25 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні поступив чоловік, 1981 року народження, житель Львова з діагнозом – укус змії вказівного пальця лівої кисті, який відпочивав в м. Сколе", - йдеться у повідомленні.

За даними видання, стан потерпілого – середньої важкості.

Нагадаємо, через укус змії госпіталізували 30-річного львів’янина.