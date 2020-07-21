Мешканця Львова на відпочинку вкусила змія: чоловіка госпіталізували
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. На Львівщині, у Сколівському районі, 39-річний львів'янин через укус змії потрапив до лікарні, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Як пише видання, інцидент мав місце 20 липня.
"... о 18:25 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні поступив чоловік, 1981 року народження, житель Львова з діагнозом – укус змії вказівного пальця лівої кисті, який відпочивав в м. Сколе", - йдеться у повідомленні.
За даними видання, стан потерпілого – середньої важкості.
Нагадаємо, через укус змії госпіталізували 30-річного львів’янина.