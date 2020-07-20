Через укус змії госпіталізували 30-річного львів’янина
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. На Львівщині, у Сколівському районі, 30-річний чоловік через укус змії потрапив до лікарні, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Як пише видання, інцидент стався 19 липня.
"... о 16:59 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що в приймальне відділення Сколівської центральної районної лікарні поступив чоловік, 1990 року народження, житель м. Львова з діагнозом – укус змії пальця правої кісті руки, який відпочивав в с. Ялинкувата Сколівського району", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Львівщині жінка потрапила в реанімацію через укус змії.