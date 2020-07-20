Из-за укуса змеи госпитализировали 30-летнего львовянина

Как пишет издание, инцидент произошел 19 июля.

"... в 16:59 в Службу спасения поступило сообщение, что в приемное отделение Сколивской центральной районной больницы поступил мужчина, 1990 года рождения, житель г. Львова с диагнозом - укус змеи пальца правой кисти руки, который отдыхал в с. Ялинкувата Сколевского района", - говорится в сообщении.

Напомним, во Львовской области женщина попала в реанимацию из-за укуса змеи.