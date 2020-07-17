На Львівщині жінка потрапила в реанімацію через укус змії

За даними ЗМІ, інцидент стався 16 липня.

"... до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що в реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні, з діагнозом укус змії правої стопи, поступила жінка, 1971 року народження, мешканку с. Либохора Сколівського району", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Львівщині через укус змії чоловік потрапив до реанімації.