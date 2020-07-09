На Львівщині через укус змії чоловік потрапив до реанімації
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. У Львівській області 30-річний чоловік потрапив до лікарні через укус змії, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Як пише видання, інцидент стався у Турківському районі.
"8 липня ... надійшло повідомлення, що в реанімаційне відділення Турківської центральної районної лікарні, з діагнозом – укус змії, поступив чоловік, 1990 року народження, житель с. Верхнє Висоцьке Турківського району", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, жінку на Львівщині вкусила змія.