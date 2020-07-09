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19 березня, 18:42 • 104473 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 150874 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 125170 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 139300 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 142553 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 127827 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 180983 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126044 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125600 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124405 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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На Львівщині через укус змії чоловік потрапив до реанімації

На Львівщині через укус змії чоловік потрапив до реанімації

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. У Львівській області 30-річний чоловік потрапив до лікарні через укус змії, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

Як пише видання, інцидент стався у Турківському районі.

"8 липня ... надійшло повідомлення, що в реанімаційне відділення Турківської центральної районної лікарні, з діагнозом – укус змії, поступив чоловік, 1990 року народження, житель с. Верхнє Висоцьке Турківського району", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, жінку на Львівщині вкусила змія.

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