Во Львовской области из-за укуса змеи мужчина попал в реанимацию
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Во Львовской области 30-летний мужчина попал в больницу из-за укуса змеи, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Как пишет издание, инцидент произошел в Турковском районе.
"8 июля ... поступило сообщение, что в реанимационное отделение Туркивской центральной районной больницы с диагнозом - укус змеи, поступил мужчина, 1990 года рождения, житель с. Верхнее Высоцкое Турковского района", - говорится в сообщении.
Напомним, женщину во Львовской области укусила змея.