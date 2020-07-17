Во Львовской области женщина попала в реанимацию из-за укуса змеи
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Во Львовской области в Сколевском районе женщина попала в больницу из-за укуса змеи, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
По данным СМИ, инцидент произошел 16 июля.
"... в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в реанимационное отделение Сколивской центральной районной больницы с диагнозом укус змеи правой стопы, поступила женщина, 1971 года рождения, жительница с. Либохора Сколевского района", - говорится в сообщении.
Напомним, во Львовской области из-за укуса змеи человек попал в реанимацию.