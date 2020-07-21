Жителя Львова на отдыхе укусила змея: мужчину госпитализировали
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Во Львовской области, в Сколевском районе, 39-летний львовянин из-за укуса змеи попал в больницу, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Как пишет издание, инцидент имел место 20 июля.
"... в 18:25 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение Сколивской центральной районной больницы поступил мужчина, 1981 года рождения, житель Львова с диагнозом - укус змеи указательного пальца левой кисти, который отдыхал в г. Сколе", - говорится в сообщении.
По данным издания, состояние пострадавшего - средней тяжести.
Напомним, из-за укуса змеи госпитализировали 30-летнего львовянина.