Во Львовской области мужчина попал в больницу из-за укуса змеи
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Во Львовской области зафиксирован очередной укус змеи - в больницу попал мужчина, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Как пишет издание, инцидент произошел 21 июля.
"... в 13:07 к спасателям поступило сообщение о том, что в Сколевскую центральную районную больницу в состоянии средней степени тяжести поступил мужчина, 1968 года рождения, житель с. Корчин Сколевского района", - говорится в сообщении.
Пострадавший поступил в медицинское учреждение с диагнозом "укус змеи верхней правой конечности".
Напомним, во Львовской области, в Сколевском районе, 39-летний львовянин из-за укуса змеи попал в больницу.