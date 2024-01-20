На Луганщині за останній місяць значно побільшало руйнувань житла в Невському - ОВА

ukenru
29 березня, 17:57 • 103779 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 121811 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 120814 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 159226 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 135197 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 130786 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 143212 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 145586 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 387784 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172431 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
82 %
749 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Перебування в полоні зараховуватиметься в страховий стаж цивільним українцям

Перебування в полоні зараховуватиметься в страховий стаж цивільним українцям

29 березня, 21:27 • 10158 перегляди
В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

29 березня, 23:22 • 15798 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

02:37 • 12820 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

03:28 • 21691 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

04:05 • 20215 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 236719 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 387784 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 442483 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 450783 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 360138 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 121811 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 131703 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 125831 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 100050 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108710 перегляди
Актуальне
На Луганщині за останній місяць значно побільшало руйнувань житла в Невському - ОВА

На Луганщині за останній місяць значно побільшало руйнувань житла в Невському - ОВА

Київ • УНН

 • 48230 перегляди

За словами Артема Лисогора, голови Луганської обласної військової адміністрації, за останній місяць у селищі Невське, що на Луганщині, значно зросла кількість руйнувань житлових будинків внаслідок обстрілів з боку російських військ. Крім того, на окупованих територіях у Лисичанську знищується опалювальне обладнання.

У Луганській області у Невському, яке обстрілюють російські війська, протягом місяця значно зросла кількість руйнацій житла. На тимчасово окупованих територіях у багатоповерхівках Лисичанська зрізали радіатори, при поверненні до Рубіжного містяни виявляють в квартирах будівників-гастролерів. Про це повідомив у суботу голова Луганської ОВА Артем Лисогор, пише УНН.

Попри обстріли, яких росіяни завдали в напрямку Невського, до жителів цього звільненого села вдалося доставити хліб та, задля безпеки, роздати його поадресно. Крім того, наші поліцейські учора задокументували воєнні злочини росіян. Протягом місяця в населеному пункті значно зросла кількість руйнацій житла – залишатися там вкрай небезпечно

- повідомив Лисогор у Telegram.

Зі слів голови ОВА, "15 разів окупанти штурмували наші позиції в Серебрянському лісі та в районі Білогорівки, але прорвати українську оборону ворогу не вдалося".

"Утім, противнику вдається дещо інше. У тилу. До прикладу, проанонсувати ще наприкінці вересня увімкнення централізованого опалення в Лисичанську. А потім, за його відсутності, посеред зими вирізати радіатори в багатоповерхівках в центрі міста. Хоча місцеве населення все ще сподівається і чекає", - зазначив Лисогор.

Він додав, що півтора року хоч на якесь відновлення очікували рубіжани. "Багато з них, із числа тих, хто залишився, уже знайшли, де в навколишніх селах можна пережити зиму. Але повернувшись до міста, вони виявляють у своїх квартирах гастролерів. Останнім, звісно що, байдуже, де зупинитися. Обрали серед вцілілих домівок найбільш затишні і облаштовані, не зважаючи на відсутність цього житла в переліку маневрового фонду", - повідомив Лисогор.

Окупанти 12 разів обстріляли Донеччину, по Новогродівці випустили три ракети20.01.24, 09:50 • 29870 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,955.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,838.83