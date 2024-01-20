На Луганщині за останній місяць значно побільшало руйнувань житла в Невському - ОВА

У Луганській області у Невському, яке обстрілюють російські війська, протягом місяця значно зросла кількість руйнацій житла. На тимчасово окупованих територіях у багатоповерхівках Лисичанська зрізали радіатори, при поверненні до Рубіжного містяни виявляють в квартирах будівників-гастролерів. Про це повідомив у суботу голова Луганської ОВА Артем Лисогор, пише УНН.

Попри обстріли, яких росіяни завдали в напрямку Невського, до жителів цього звільненого села вдалося доставити хліб та, задля безпеки, роздати його поадресно. Крім того, наші поліцейські учора задокументували воєнні злочини росіян. Протягом місяця в населеному пункті значно зросла кількість руйнацій житла – залишатися там вкрай небезпечно - повідомив Лисогор у Telegram.

Зі слів голови ОВА, "15 разів окупанти штурмували наші позиції в Серебрянському лісі та в районі Білогорівки, але прорвати українську оборону ворогу не вдалося".

"Утім, противнику вдається дещо інше. У тилу. До прикладу, проанонсувати ще наприкінці вересня увімкнення централізованого опалення в Лисичанську. А потім, за його відсутності, посеред зими вирізати радіатори в багатоповерхівках в центрі міста. Хоча місцеве населення все ще сподівається і чекає", - зазначив Лисогор.

Він додав, що півтора року хоч на якесь відновлення очікували рубіжани. "Багато з них, із числа тих, хто залишився, уже знайшли, де в навколишніх селах можна пережити зиму. Але повернувшись до міста, вони виявляють у своїх квартирах гастролерів. Останнім, звісно що, байдуже, де зупинитися. Обрали серед вцілілих домівок найбільш затишні і облаштовані, не зважаючи на відсутність цього житла в переліку маневрового фонду", - повідомив Лисогор.

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