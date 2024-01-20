В Луганской области за последний месяц стало значительно больше разрушений жилья в Невском - ОВА

В Луганской области в Невском, которое обстреливают российские войска, в течение месяца значительно возросло количество разрушений жилья. На временно оккупированных территориях в многоэтажках Лисичанска срезали радиаторы, при возвращении в Рубежное горожане обнаруживают в квартирах строителей-гастролеров. Об этом сообщил в субботу глава Луганской ОВА Артем Лысогор, пишет УНН.

Несмотря на обстрелы, которые россияне нанесли в направлении Невского, к жителям этого освобожденного села удалось доставить хлеб и, в целях безопасности, раздать его поадресно. Кроме того, наши полицейские вчера задокументировали военные преступления россиян. В течение месяца в населенном пункте значительно возросло количество разрушений жилья - оставаться там крайне опасно - сообщил Лысогор в Telegram.

По словам главы ОВА, "15 раз оккупанты штурмовали наши позиции в Серебрянском лесу и в районе Белогоровки, но прорвать украинскую оборону врагу не удалось".

"Впрочем, противнику удается несколько иное. В тылу. К примеру, проанонсировать еще в конце сентября включение централизованного отопления в Лисичанске. А потом, при его отсутствии, посреди зимы вырезать радиаторы в многоэтажках в центре города. Хотя местное население все еще надеется и ждет", - отметил Лысогор.

Он добавил, что полтора года хоть какого-то восстановления ожидали рубежане. "Многие из них, из числа тех, кто остался, уже нашли, где в окрестных селах можно пережить зиму. Но вернувшись в город, они обнаруживают в своих квартирах гастролеров. Последним, конечно же, все равно, где остановиться. Выбрали среди уцелевших домов наиболее уютные и обустроенные, несмотря на отсутствие этого жилья в перечне маневрового фонда", - сообщил Лысогор.

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