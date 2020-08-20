На Луганщині затримали людей за спробу потрапити на окуповану територію поза КПВВ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. На Луганщині шестеро людей намагалися потрапити на окуповану територію річною переправою поза контрольно-пропускного пункту в’їзду-виїзду (КПВВ). Про це повідомляє УНН з посиланням на Східне регіональне Управління Держприкордонслужби України.
“Військовослужбовці одного з підрозділів ЗСУ біля села Лобачов, який в Луганщині затримав 6 громадян, які намагалися потрапити на тимчасово окуповану територію України. Група осіб для реалізації цього наміру планувала човном перепливати річку Сіверський Донець”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інцидент трапився 19 серпня. Для документування порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію на місце події прибули прикордонники Луганського загону.
“Один громадянин Азербайджану та п’ять громадян України притягнуто до адміністративної відповідальності. На правопорушників накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 5100 гривень кожному”, — зазначили в ДПСУ.
Водночас, прикордонники нагадали, що перетин лінії зіткнення можливий тільки в діючих пунктах пропуску.
Як повідомляв УНН, через карантин та пандемію COVID-19 тисячі людей зіткнулися з труднощами під час перетину лінії розмежування на Донбасі.