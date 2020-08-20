На Луганщине задержали людей за попытку попасть на оккупированную территорию в обход КПВВ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. На Луганщине шесть человек пытались попасть на оккупированную территорию речной переправой вне контрольно-пропускного пункта въезда-выезда (КПВВ). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Восточное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
“Военнослужащие одного из подразделений ВСУ возле села Лобачево, что в Луганской области, задержали 6 граждан, которые пытались попасть на временно оккупированную территорию Украины. Группа лиц для реализации этого намерения планировала лодкой переплывать реку Северский Донец”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошел 19 августа. Для документирования нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию на место происшествия прибыли пограничники Луганского отряда.
“Один гражданин Азербайджана и пять граждан Украины привлечены к административной ответственности. На правонарушителей наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 5100 гривен каждому”, — отметили в ГПСУ.
В то же время, пограничники напомнили, что пересечение линии соприкосновения возможно только в действующих пунктах пропуска.
Как сообщал УНН, из-за карантина и пандемии COVID-19 тысячи человек столкнулись с трудностями при пересечении линии разграничения на Донбассе.