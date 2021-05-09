На Луганщині під час відзначення Дня перемоги зафіксовано порушення карантинних правил організатором
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. На площі Красна міста Кремінна на Луганщині під час проведення урочистих заходів, присвячених Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, організатор порушив карантинні обмеження. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Луганської області.
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“Під час проведення урочистих заходів, присвячених Дню Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, на площі Красна м. Кремінна, організаторкою не було вжито заходів щодо забезпечення карантинних обмежень, введених для попередження розповсюдження коронавірусної інфекції”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що у зв’язку з цим, правоохоронці склали адміністративний протокол за ст. 44-3 КУпАП “Порушення правил щодо карантину людей” на 48-річну жінку, яка є директоркою однієї з комунальних установ.
Доповнення
В Одесі складено 1 протокол за ч.1 ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Також в Одесі на Алеї слави сталася сутичка між правоохоронцями та учасниками акції “Безсмертний полк”.
Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.