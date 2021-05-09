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В Луганской области во время празднования Дня победы зафиксировано нарушение карантинных правил организатором

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 мая. УНН. На площади Красная города Кременная Луганской области при проведении торжественных мероприятий, посвященных Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, организатор нарушил карантин. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Луганской области.

Цитата

“Во время проведения торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне, на площади Красная г. Кременная, организатором не были приняты меры по обеспечению карантина, введенных для предупреждения распространения коронавирусной инфекции”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что в связи с этим, правоохранители составили административный протокол по ст. 44-3 КоАП “Нарушение правил карантина людей” на 48-летнюю женщину, которая является директором одной из коммунальных учреждений.

Дополнение

В Одессе составлен 1 протокол по ч.1 ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также в Одессе на Аллее славы произошла стычка между правоохранителями и участниками акции “Бессмертный полк”.

Напомним, сегодня в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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