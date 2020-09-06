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На Луганщині харків'янин "замінував" ресторан після конфлікту охорони закладу з його дружиною

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. На Луганщині поліцейські встановили чоловіка, який повідомив про неправдиве замінування ресторану. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Луганській області, інформує УНН.

На Луганщині харків'янин "замінував" ресторан після конфлікту охорони закладу з його дружиною

Вказується, що за результатами огляду місця події слідчими та експертами-вибухотехніками, небезпечних предметів не виявлено. Даний факт внесено до ЄРДР з кваліфікацією за ст. 383 (Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину) Кримінального кодексу України.

"Вчора, 5 вересня, близько 4:30 на спецлінію "102" зателефонував чоловік та повідомив, що в нього є інформація про замінування одного з розважальних закладів міста Сєвєродонецька. На місце події негайно прибули спеціальні служби, експерти та керівництво поліції. Враховуючи, що відвідувачів у ресторані вже не було, евакуація не проводилась. Наразі встановлено, що повідомлення зробив 38-річний мешканець міста Харкова після того, як між його дружиною та охороною закладу стався конфлікт. У рамках кримінального провадження буде проведена повна перевірка і надана правова кваліфікація діям всіх сторін", - повідомили у поліції.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Миколаєві затримали чоловіка за спробу підірвати житловий будинок.

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