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У Миколаєві затримали чоловіка за спробу підірвати житловий будинок

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Правоохоронці затримали миколаївця, який нібито хотів підірвати багатоквартирний будинок, відкривши газ у своєму помешканні. Про це інформує відділ комунікації поліції Миколаївської області, передає УНН

У Миколаєві затримали чоловіка за спробу підірвати житловий будинок

“3 вересня в поліцію зателефонував мешканець багатоквартирного будинку по вул. Нікольській та розповів, що сусід зізнався йому, що нібито хоче підірвати власну квартиру, де знаходилась і його матір... Через можливу загрозу життю людей та наявність запаху газу в будівлі правоохоронці екстрено евакуювали місцевих мешканців, а працівники служби газу швидко перекрили газопостачання в будинку”, — повідомили поліцейські.

Зазначається, що саме в цей час у квартиру повернувся чоловік, де його і затримали поліцейські.

За даними правоохоронців, 40-річний чоловік стверджує, що такого не робив, адже проходив лікування у медичному закладі. Зі слів його матері, він дійсно перебуває на певному медичному обліку, маючи розлади здоров’я.

“Зловмисник доставлений до відділу поліції. Слідчі затримали його у порядку ст. 208 КПК, найближчим часом вирішуватиметься питання про повідомлення чоловіку про підозру у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу”, — повідомили в поліції.

Триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 УКУ "Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, або спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки“, що карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.

Нагадаємо, раніше в Інгульському районі Миколаєва спецпризначенці роти поліції затримали зловмисника, який “замінував” рейсовий автобус та автомобіль.

Українські Національні Новини

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