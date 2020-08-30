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У Миколаєві затримали зловмисника, який "замінував" рейсовий автобус та автівку

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. В Інгульському районі Миколаєва спецпризначенці роти поліції затримали зловмисника, який "замінував" рейсовий автобус та автомобіль. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Миколаєвській  області. 

У Миколаєві затримали зловмисника, який "замінував" рейсовий автобус та автівку

Так, 29 серпня близько 17:30 на спецлінію 102 надійшло повідомлення від невідомого чоловіка про те, що на території міжміського автовокзалу заміновані рейсовий автобус та припаркований поряд із ним автомобіль Mazda. 

На місце події негайно прибули наряди патрульної поліції та поліції охорони, бійці роти поліції особливого призначення ГУНП в Миколаївській області, слідчо-оперативна група відділу поліції. 

Також на місці події працювали бригада аварійної служби газу, рятувальники ДСНС та "швидка". 

Враховуючи інформацію про загрозу вибуху, правоохоронці очепили район можливої небезпеки, аби уникнути можливих жертв, та забезпечили охорону прилеглої території. 

Співробітники вибухотехнічної служби ГУНП та кінолог зі службовим собакою провели ретельне обстеження транспортних засобів, де, ймовірно, були закладені вибухові пристрої та жодних предметів, які могли б становити загрозу життю та здоров’ю громадян, спеціалісти не виявили. 

Ним виявився 32-річний мешканець Кривого Рогу. На момент затримання чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння та пояснив, що опинився у Миколаєві, прямуючи до рідного міста з Одеси. Доки очікував свій автобус, вживав спиртне, а потім вирішив зателефонувати на 102 з таким повідомленням. 

Слідчі Інгульського відділу поліції затримали фігуранта у порядку ст. 208 КПК України. Мобільний телефон, з якого він здійснив дзвінок, вилучили.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 КК України (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від двох до шести років.

Нагадаємо, У Києві ув’язнений намагався уникнути продовження арешту та “замінував” суд.

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