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У Києві ув’язнений намагався уникнути продовження арешту та “замінував” суд

Київ • УНН

 • 11871 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. Ув’язнений намагався уникнути проводження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та “замінував” Шевченківський районний суд міста Києва. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

У Києві ув’язнений намагався уникнути продовження арешту та “замінував” суд

“Прокуратурою міста Києва спільно з оперативним відділом державної установи „Київський слідчий ізолятор“ викрито особу, яка 21 серпня 2020 року повідомила неправдиву інформацію про нібито замінування будівлі Шевченківського районного суду міста Києва”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що вказаною особою виявився ув’язнений, 1992 р.н., який з метою уникнути продовження відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, перебуваючи в зазначеному суді, з мобільного телефону здійснив телефонний дзвінок на лінію “102” та надав неправдиве повідомлення про замінування будівлі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 259 КК України (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян). Перевіряється його причетність до вчинення аналогічних злочинів.

Нагадаємо, в Одесі перевірили інформацію про замінування Потьомкінських сходів та шукали вибухівку у місцевому парку.

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