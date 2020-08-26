В Киеве заключенный пытался избежать продолжения ареста и "заминировал" суд
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Заключенный пытался избежать провождения меры пресечения в виде содержания под стражей и "заминировал" Шевченковский районный суд города Киева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"Прокуратурой города Киева совместно с оперативным отделом государственного учреждения "Киевский следственный изолятор" разоблачено лицо, которое 21 августа 2020 года сообщило ложную информацию о якобы минировании здания Шевченковского районного суда города Киева", - сказано в сообщении.
Отмечается, что указанным лицом оказался заключенный, 1992 г.р., который с целью избежать продолжения в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей, находясь в указанном суде, с мобильного телефона совершил телефонный звонок на линию "102" и предоставил ложное сообщение о заминировании здания.
Сейчас решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 259 УК Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан). Проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений.
Напомним, в Одессе проверили информацию о заминировании Потемкинской лестницы и искали взрывчатку в местном парке.