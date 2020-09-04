В Николаеве задержали мужчину за попытку взорвать жилой дом
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Правоохранители задержали николаевца, который якобы хотел взорвать многоквартирный дом, открыв газ в своем доме. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, передает УНН.
"3 сентября в полицию позвонил житель многоквартирного дома по ул. Никольской и рассказал, что сосед признался ему, что якобы хочет подорвать собственную квартиру, где находилась и его мать... Из-за возможной угрозы жизни людей и наличия запаха газа в здании правоохранители экстренно эвакуировали местных жителей, а работники службы газа быстро перекрыли газоснабжение в доме", - сообщили полицейские.
Отмечается, что именно в это время в квартиру вернулся мужчина, где его и задержали полицейские.
По данным правоохранителей, 40-летний мужчина утверждает, что такого не делал, ведь проходил лечение в медицинском учреждении. По словам его матери, он действительно находится на определенном медицинском учете, имея расстройства здоровья.
"Злоумышленник доставлен в отдел полиции. Следователи задержали его в порядке ст. 208 УПК, в ближайшее время будет решаться вопрос об уведомлении мужчине о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения", - сообщили в полиции.
Продолжается расследование уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 УКУ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия", что наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.
Напомним, ранее в Ингульскому районе Николаева спецназовцы роты полиции задержали злоумышленника, который "заминировал" рейсовый автобус и автомобиль.