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В Луганской области харьковчанин "заминировал" ресторан после конфликта охраны заведения с его женой

Киев • УНН

 • 11945 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Луганской области полицейские установили мужчину, который сообщил о ложном минировании ресторана. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Луганской области, передает УНН.

В Луганской области харьковчанин "заминировал" ресторан после конфликта охраны заведения с его женой

Указывается, что по результатам осмотра места происшествия следователями и экспертами-взрывотехниками, опасных предметов не обнаружено. Данный факт внесен в ЕРДР с квалификацией по ст. 383 (Заведомо ложное сообщение о совершении преступления) Уголовного кодекса Украины.

"Вчера, 5 сентября, около 4:30 по спецлинии "102" позвонил мужчина и сообщил, что у него есть информация о заминировании одного из развлекательных заведений города Северодонецка. На место происшествия немедленно прибыли специальные службы, эксперты и руководство полиции. Учитывая, что посетителей в ресторане уже не было, эвакуация не проводилась. установлено, что сообщение сделал 38-летний житель города Харькова после того, как между его женой и охраной заведения произошел конфликт. В рамках уголовного производства будет проведена полная проверка и дана правовая квалификация действиям всех сторон", - сообщили в полиции.

Как сообщалось ранее в УНН, в Николаеве задержали мужчину за попытку взорвать жилой дом.

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