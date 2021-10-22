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На лінії розмежування з ОРДЛО та окупованим Кримом створять центри зв'язку з Президентом

Київ • УНН

 • 26039 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. На лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями Донбасу та Кримом планують створити пункти для прямої комунікації з Президентом та органами влади. Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

На лінії розмежування з ОРДЛО та окупованим Кримом створять центри зв'язку з Президентом

Цитата

“Розглядали, в який спосіб налагодити конституційні права тих людей, які перетинають лінію розмежування на КПВВ в Донецькій, Луганській та Херсонській областях, для того, щоб відкрити пункти для прямої комунікації безпосередньо з представниками влади, з Президентом, урядом та іншими центральної та місцевої влади”, — розповів Данілов.

Деталі

За його словами, створенням таких центрів буде займатися Міністерство цифрової трансформації.

“Прийнято рішення протягом двох тижнів доручити Міністерству цифрової трансформації розробити технічне завдання для такого продукту й через два тижні на засіданні РНБО буде розглянуто такий інструмент, щоб найближчим часом його запровадити”, — сказав Данілов.

Доповнення

19 жовтня припинив роботу контрольний пункт в’їзду-виїзду “Чаплинка”, що на адміністративній межі з ТОТ АР Крим.

Раніше повідомлялося, що КПВВ “Чаплинка” не працюватиме до середини вересня.

Що було раніше

7 червня КПВВ “Чаплинка” на адміністративній межі з окупованим Кримом тимчасово припинив роботу через ремонтні роботи. Згодом термін закриття продовжили до 15 серпня.

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