На лінії розмежування з ОРДЛО та окупованим Кримом створять центри зв'язку з Президентом
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. На лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями Донбасу та Кримом планують створити пункти для прямої комунікації з Президентом та органами влади. Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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“Розглядали, в який спосіб налагодити конституційні права тих людей, які перетинають лінію розмежування на КПВВ в Донецькій, Луганській та Херсонській областях, для того, щоб відкрити пункти для прямої комунікації безпосередньо з представниками влади, з Президентом, урядом та іншими центральної та місцевої влади”, — розповів Данілов.
Деталі
За його словами, створенням таких центрів буде займатися Міністерство цифрової трансформації.
“Прийнято рішення протягом двох тижнів доручити Міністерству цифрової трансформації розробити технічне завдання для такого продукту й через два тижні на засіданні РНБО буде розглянуто такий інструмент, щоб найближчим часом його запровадити”, — сказав Данілов.
Доповнення
19 жовтня припинив роботу контрольний пункт в’їзду-виїзду “Чаплинка”, що на адміністративній межі з ТОТ АР Крим.
Раніше повідомлялося, що КПВВ “Чаплинка” не працюватиме до середини вересня.
Що було раніше
7 червня КПВВ “Чаплинка” на адміністративній межі з окупованим Кримом тимчасово припинив роботу через ремонтні роботи. Згодом термін закриття продовжили до 15 серпня.