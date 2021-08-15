КПВВ "Чаплинка" на адмінмежі з Кримом не працюватиме до середини вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Припинення роботи на контрольно-пропускному пункті “Чаплинка” на адміністративній межі з окупованим Кримом продовжено до середини вересня. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію митниці в Херсонській області, Автономній Республіці Крим і місті Севастополі.
Цитата:
“Строк тимчасово припинення роботи КПВВ “Чаплинка” митного поста “Крим” митниці в Херсонській області, Автономній Республіці Крим і місті Севастополі подовжено з 16 серпня по 15 вересня 2021 року", - повідомили у відомстві.
Деталі
Вказано, що це пов’язано з продовженням ремонтних робіт на КПВВ.
КПВВ “Чонгар” та “Каланчак” продовжують працювати в штатному режимі.
Що було раніше
7 червня КПВВ “Чаплинка” на адміністративній межі з окупованим Кримом тимчасово припинив роботу через ремонтні роботи. Згодом термін закриття продовжили до 15 серпня.