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КПВВ "Чаплинка" на адмінмежі з Кримом не працюватиме до середини вересня

Київ • УНН

 • 19481 перегляди

КИЇВ. 15 серпня. УНН. Припинення роботи на контрольно-пропускному пункті “Чаплинка” на адміністративній межі з окупованим Кримом продовжено до середини вересня. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію митниці в Херсонській області, Автономній Республіці Крим і місті Севастополі.

Цитата:

“Строк тимчасово припинення роботи КПВВ “Чаплинка” митного поста “Крим” митниці в Херсонській області, Автономній Республіці Крим і місті Севастополі подовжено з 16 серпня по 15 вересня 2021 року", - повідомили у відомстві.

Деталі

Вказано, що це пов’язано з продовженням ремонтних робіт на КПВВ.

КПВВ “Чонгар” та “Каланчак” продовжують працювати в штатному режимі.

Що було раніше

7 червня КПВВ “Чаплинка” на адміністративній межі з окупованим Кримом тимчасово припинив роботу через ремонтні роботи. Згодом термін закриття продовжили до 15 серпня.

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