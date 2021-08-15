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КПВВ "Чаплинка" на админчерте с Крымом не будет работать до середины сентября

КПВВ "Чаплинка" на админчерте с Крымом не будет работать до середины сентября

Киев  •  УНН

 • 19463 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Прекращение работы на контрольно-пропускном пункте "Чаплинка" на административной черте с оккупированным Крымом продлено до середины сентября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию таможни в Херсонской области, Автономной Республике Крым и городе Севастополе.

Цитата:

"Срок временного прекращения работы КПВВ "Чаплинка" таможенного поста "Крым" таможни в Херсонской области, Автономной Республике Крым и городе Севастополе продлен с 16 августа по 15 сентября 2021 года", - сообщили в ведомстве.

Детали

Указано, что это связано с продолжением ремонтных работ на КПВВ.

КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" продолжают работать в штатном режиме.

Что было ранее

7 июня КПВВ "Чаплинка" на административной черте с оккупированным Крымом временно прекратил работу из-за ремонтных работ. Позже срок закрытия продлили до 15 августа.

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