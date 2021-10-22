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На линии разграничения с ОРДЛО и оккупированным Крымом создадут центры связи с Президентом

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 октября. УНН. На линии разграничения с временно оккупированными территориями Донбасса и Крымом планируют создать пункты для прямой коммуникации с Президентом и органами власти. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов во время брифинга, передает корреспондент УНН.

На линии разграничения с ОРДЛО и оккупированным Крымом создадут центры связи с Президентом

Цитата

“Рассматривали, каким образом наладить конституционные права тех людей, которые пересекают линию разграничения на КПВВ в Донецкой, Луганской и Херсонской областях, для того, чтобы открыть пункты для прямой коммуникации непосредственно с представителями власти, с Президентом, правительством и другими центральной и местной власти”, — рассказал Данилов.

Детали

По его словам, созданием таких центров будет заниматься Министерство цифровой трансформации.

“Принято решение в течение двух недель поручить Министерству цифровой трансформации разработать техническое задание для такого продукта и через две недели на заседании СНБО будет рассмотрен такой инструмент, чтобы в ближайшее время его ввести”, — сказал Данилов.

Дополнение

19 октября прекратил работу контрольный пункт въезда-выезда “Чаплинка” на административной границе с ВОТ АР Крым.

Ранее сообщалось, что КПВВ “Чаплинка” не будет до середины сентября.

Что было раньше

7 июня КПВВ “Чаплинка” на административной границе с оккупированным Крымом временно прекратил работу из-за ремонтных работ. Впоследствии срок закрытия продлили до 15 августа.

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