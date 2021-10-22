На линии разграничения с ОРДЛО и оккупированным Крымом создадут центры связи с Президентом
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. На линии разграничения с временно оккупированными территориями Донбасса и Крымом планируют создать пункты для прямой коммуникации с Президентом и органами власти. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов во время брифинга, передает корреспондент УНН.
Цитата
“Рассматривали, каким образом наладить конституционные права тех людей, которые пересекают линию разграничения на КПВВ в Донецкой, Луганской и Херсонской областях, для того, чтобы открыть пункты для прямой коммуникации непосредственно с представителями власти, с Президентом, правительством и другими центральной и местной власти”, — рассказал Данилов.
Детали
По его словам, созданием таких центров будет заниматься Министерство цифровой трансформации.
“Принято решение в течение двух недель поручить Министерству цифровой трансформации разработать техническое задание для такого продукта и через две недели на заседании СНБО будет рассмотрен такой инструмент, чтобы в ближайшее время его ввести”, — сказал Данилов.
Дополнение
19 октября прекратил работу контрольный пункт въезда-выезда “Чаплинка” на административной границе с ВОТ АР Крым.
Ранее сообщалось, что КПВВ “Чаплинка” не будет до середины сентября.
Что было раньше
7 июня КПВВ “Чаплинка” на административной границе с оккупированным Крымом временно прекратил работу из-за ремонтных работ. Впоследствии срок закрытия продлили до 15 августа.