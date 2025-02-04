На Київщині благодійники відкрили сучасний навчальний простір

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У селі Мирне відкрили сучасний освітній простір з комп'ютерним класом, бібліотекою та зоною для зустрічей. Проєкт реалізовано завдяки співпраці МХП, Старинської птахофабрики та БФ "МХП-Громаді".

У селі Мирне, що на Київщині, відкрили сучасний навчальний хаб – унікальний простір для освіти, розвитку та комунікації, передає УНН.

Деталі

У хабі, серед іншого, передбачені:

  • комп’ютерний клас для навчання цифровим навичкам;
    • зона для зустрічей і презентацій – простір для тренінгів, лекцій і воркшопів;
      • бібліотека з сучасною літературою на різні теми: психологія, фантастика, романи, бізнес-література, інше;
        • настільні ігри для інтерактивного дозвілля та відпочинку.

          Місце стане центром навчання для працівників Старинської птахофабрики та жителів громади, надаючи можливість для професійного зростання, саморозвитку та цікавого дозвілля.

          Повністю оновлений та модернізований зал, а це – велика робота. Є все: опалення, новенькі вікна, стелажі. Надалі будемо закуповувати нову літературу 

          - коментує директор Мирненського сільського будинку культури Павло Селінський.

          Створення навчального простору стало можливим завдяки співпраці компанії МХП, Старинської птахофабрики та стратегічного партнера БФ "МХП-Громаді". Загальний бюджет проєкту становив 8,5 млн грн.

          Ми розуміємо, що це громада, в якій присутній бізнес. Бізнес, зацікавлений в тому, щоб розвивати цю громаду. Тому що в громаді живуть люди. Люди, які розвиваються. Новий простір – це можливість для людей жити тут, отримувати освітні послуги. Приходити сюди просто поспілкуватися, провести змістовне дозвілля, отримати нові навички 

          - коментує директор Благодійного фонду «МХП - Громаді» Олександр Пахолюк.

          Ініціатором проєкту є директор Старинської птахофабрики та Перемоги Нової Сергій Міщенко. Ідея у чоловіка з’явилася ще до початку війни.

          Ідея полягала в тому, щоб тут потрібно створити центр дозвілля для молоді. Але, у зв’язку з тим, що почалася війна, моя ідея відійшла на другий план. Однак, ми розуміємо, що життя триває. Потрібно розвиватися. Потрібно робити так, аби молодь залишалася тут, у нас в селі 

          - коментує Міщенко.

          Також у хабі будуть проводитися тренінги, навчальні екскурсії та зустрічі з експертами, що сприятимуть підвищенню професійного рівня та розвитку громади. Також тут зможуть збиратися ветерани, військові та їхні родини для проведення зустрічей та обміну думками.

          Вхід до сучасного медіахабу безкоштовний для всіх охочих.

          Довідка

          "МХП - Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність у 2015 році. Його головна місія — комплексний розвиток громад.

          Географія діяльності налічує 13 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників і рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт і літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

          Лілія Подоляк

          Лілія Подоляк

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